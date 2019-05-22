Супермаркет в ТРЦ "Зимняя вишня" продолжал продажи, несмотря на задымление - потерпевшая

22.05.19 13:52

Фото Александра Левчука

22 мая. Interfax-Russia.ru - Потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" Ольга Айкина в суде утверждает, что магазин супермаркет продолжал работу, несмотря на сильный дым.

Она сообщила, что в день пожара пришла в ТРЦ со своим сыном, чтобы посмотреть художественный фильм, но из-за начавшегося возгорания они покинули кинотеатр и поспешили к выходу.

"Все было в дыму, видимость была около трех шагов. Тем не менее, в магазине "Ярче" продолжали продавать товары покупателям", - сказала Айкина.

По ее словам, о пожаре сообщила билетер, которая крикнула об этом в кинозал.

"Но фильм был громкий, и никто ее не услышал кроме тех, что сидел ближе к выходу. Кроме того, не работала сигнализация, а фильм продолжал идти, и некоторые остались в зале", - отметила Айкина.

Еще одна потерпевшая Татьяна Андреева сообщила, что в ТРЦ пришла с сыном, но затем ребенок пошел с друзьями на детскую площадку, а она сама - в спортзал.

По ее словам, при возникновении пожара ее сына спасла неизвестная женщина, которая схватила ребенка и вытащила на улицу, и при этом сигнализация не работала.

"Кроме того, сотрудники фитнес-зала спасли много людей и были хорошо обучены. Они вывели даже тех людей, о которых забыли в хамаме (общественная баня в арабских странах - ИФ)", - уточнила Андреева.

Она отметила, что из-за случившегося сын боится закрытых и больших помещений, не спит без матери, а вся семья была вынуждена обратиться к психологу.

В среду проходит второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на нем планировалось допросить десять потерпевших. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.