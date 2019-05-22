КЧР привлечет кредит на 445 млн руб. для пополнения бюджета

22.05.19 14:04

© РИА Новости. Владимир Трефилов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Карачаево-Черкесской республики 10 июня проведет аукцион на право заключения контракта по предоставлению возобновляемой кредитной линии с лимитом 444,535 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена контракта не должна превышать 116,584 млн рублей (ставка - 8,75% годовых).

Кредитная линия привлекается сроком на 3 года для финансирования дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств республики. Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 июня.

Доходы бюджета республики на 2019 год составляют 25,028 млрд рублей, расходы - 24,925 млрд рублей, профицит - 103 млн рублей, или 0,4% от доходов.