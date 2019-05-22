"Газпром" планирует расширять сеть газовых заправок в Оренбуржье

22.05.19 14:17

© РИА Новости. Антон Денисов

22 мая. Interfax-Russia.ru - "Газпром" планирует развивать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вопросы развития рынка газомоторного топлива, газификации области, погашения задолженности потребителей за газ, переработки на мощностях "Газпрома" попутного нефтяного газа малых месторождений губернатор Оренбуржья Денис Паслер и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили в ходе встречи во вторник.

В Оренбургской области действуют 9 АГНКС "Газпрома", компания рассматривает возможность строительства новых станций, в частности на федеральной трассе М5 "Урал", сообщает пресс-служба компании по итогам встречи. "В свою очередь, правительство региона планомерно увеличивает парк газомоторной автотехники за счет приобретения пассажирских автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники", - отмечается в сообщении "Газпрома".

Пресс-служба правительства региона также сообщает, что в рамках программы "Газпром - детям" завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в Северном районе области.

"Для Оренбуржья партнерство с ПАО "Газпром" в рамках действующего соглашения о сотрудничестве является стратегическим. Предприятия компании вносят весомый вклад в экономику региона и активно участвуют в социальных проектах, направленных на развитие территорий области", - цитирует пресс-служба Паслера.

Между "Газпромом" и правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

С 2003 года "Газпром" построил в регионе 64 межпоселковых газопровода, на 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области достиг 98,4% ( в среднем по России - 68,6%).