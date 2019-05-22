|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.05.19 14:21
Хозяйства Тюменской области засеяли свыше 50% площадей
Согласно сообщению, сев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.
В 2018 году из-за сложных погодных условий на аналогичную дату было засеяно только 32% площадей.
Активно в этом году ведется также посадка картофеля и овощей. Так, 5,388 тыс. га картофеля посадили в Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Это 60% от всей запланированной под картофель площади.
В шести муниципальных районах посажено также 838 га овощей, что составляет 62% от плана.
Как сообщалось, общая посевная площадь в Тюменской области в текущем году ожидается на уровне прошлого года - 1,05 млн га. Увеличение площадей планируется под зерновыми и зернобобовыми культурами. При этом до окончания сева возможны изменения структуры посевных площадей под воздействием требований рынка, погодных условий и других факторов.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket