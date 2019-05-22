Хозяйства Тюменской области засеяли свыше 50% площадей

22.05.19 14:21

© РИА Новости. Сергей Венявский

22 мая. Interfax-Russia.ru - Аграрии Тюменской области на сегодняшний день засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами 416,8 тыс. га, это более 50% от запланированной площади, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

Согласно сообщению, сев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

В 2018 году из-за сложных погодных условий на аналогичную дату было засеяно только 32% площадей.

Активно в этом году ведется также посадка картофеля и овощей. Так, 5,388 тыс. га картофеля посадили в Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Это 60% от всей запланированной под картофель площади.

В шести муниципальных районах посажено также 838 га овощей, что составляет 62% от плана.

Как сообщалось, общая посевная площадь в Тюменской области в текущем году ожидается на уровне прошлого года - 1,05 млн га. Увеличение площадей планируется под зерновыми и зернобобовыми культурами. При этом до окончания сева возможны изменения структуры посевных площадей под воздействием требований рынка, погодных условий и других факторов.