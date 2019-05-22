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Памятник Суворову появится в его родовом имении во Владимирской области

© РИА Новости. Таисия Воронцова
22 мая. Interfax-Russia.ru - Закладной камень будущего памятника полководцу Александру Суворову установлен в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

На месте, где появится памятник, в 1782 году Суворов построил каменный храм Василия Великого. Его восстановлением и благоустройством прилегающей территории с 2011 года занимается инициативная группа общественников.

По случаю установки закладного камня в основание памятника в храме прошли праздничные богослужения, а рядом с ним высажена еловая Суворовская аллея.

В торжествах по случаю закладки камня приняли участие около 200 человек, в их числе представители Суздальской районной и Владимирской областной администраций, Законодательного собрания, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, суворовцы и кадеты из Суздаля, Владимира, Москвы и Иванова, представители общественных организаций "Наш выбор", "Московские Суворовцы" и "Омофор-Суворовский призыв".

Село Кистыш было родовым имением Суворовых. По преданию, за заслуги перед Отечеством село было подарено Петром I деду Александра Суворова - генеральному писарю лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Его сын, Василий Иванович, в 1705 году построил здесь деревянный храм во имя святителя Василия Великого.

Со временем церковь обветшала, и тогда в память об усопшем отце Александр Васильевич начал строительство нового каменного храма. В 1782 году в нем прошла, как полагают историки, с участием Суворова первая литургия, а полностью строительство было завершено через 11 лет.

Впоследствии храм был закрыт, а затем и разрушен.

Общественники взялись полностью воссоздать Суворовский храм, построить музей великого русского полководца и возродить село Кистыш.

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