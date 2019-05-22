Несколько торговых центров и вокзал Пензы эвакуированы из-за подозрительных предметах

22.05.19 14:35

© РИА Новости. Егор Алеев

22 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии в среду работают в торговых центрах Пензы после поступивших сообщений о найденных там подозрительных предметах, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления ведомства по Пензенской области.

"После проведенной эвакуации посетителей Росгвардия вместе с полицией обеспечивает охрану общественного порядка на объектах",- сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили об эвакуации людей из нескольких ТЦ города, в частности, из ТЦ "Гермес", ЦУМ, "Коллаж", "Пассаж", "Суворовский", а также из здания железнодорожного вокзала.