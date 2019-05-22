Первый гастрономический конкурс-фестиваль шашлыка пройдет в Ростовской области

22.05.19 14:41

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Первый гастрономический конкурс-фестиваль шашлыка пройдет 23 мая в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области при поддержке департамента потребительского рынка региона, сообщает управление информационной политики областного правительства.

"Шашлык - это не просто жареное мясо, у нас на Дону это целый ритуал со своими правилами и запретами, а село Чалтырь можно назвать признанной шашлычной столицей юга России, где расположено 125 заведений общепита, которые могут принять одновременно более девяти тысяч человек. В рамках конкурса шесть участников посоревнуются, кто лучший в приготовлении шашлыка", - приводятся в сообщении слова директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой.

В рамках мероприятия состоятся конкурс по приготовлению и дегустация шашлыка от поваров-профессионалов, дегустация колбасок-барбекю, выступление творческих коллективов, выставка-ярмарка товаропроизводителей, в том числе предприятий, прошедших добровольную сертификацию "Сделано-на-Дону" Мясниковского района, развлекательная программа для детей, дискотека, призы и подарки.

По данным администрации Мясниковского района, во время фестиваля участники ощутят неповторимый национальный колорит. Так, будет организован уголок с армянской выпечкой, где можно будет попробовать знаменитые пирожки с лебедой. Кроме того, историко-этнографическим музеем Мясниковского района будет организована фото-зона "Армянская семья".