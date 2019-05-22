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22.05.19 15:04
Туристические тропы в свердловских природных парках оборудовали для инвалидов-колясочников
"Здесь построена вся необходимая инфраструктура для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли их пройти", - говорится в сообщении.
Так, в парке Бажовские места появились стоянки с беседками и скамейками, деревянные мостки в трудных местах.
Отмечается, что тропу в парке Бажовские места протяженностью два километра протестировали подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов.
"Мы в восторге от посещения природного парка "Бажовские места", проведенной работниками парка познавательной экскурсии и нашего похода на Тальков Камень. Сам факт того, что человек на коляске имеет возможность побывать в таких прекрасных природных местах, просто бесценен", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Инклюзивный туризм в Свердловской области", председателя регионального общественного движения инвалидов "Доступная среда всем" Ольги Небесной.
Тропу в природном парке Оленьи ручьи маломобильные туристы протестируют в июне.
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