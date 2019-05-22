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22.05.19 15:10

Путин потребовал от собственников предприятий не препятствовать работе профсоюзов

© РИА Новости. Владимир Астапкович
22 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пресекать самоуправство собственников предприятий, препятствующих деятельности профсоюзов, с привлечением прокуратуры.

"Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже иногда препятствуют - и такое тоже бывает, созданию и деятельности профсоюзных организаций", - сказал Путин в среду на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Такое самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов, нужно пресекать такие вещи", - заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что, как правило, такое положение складывается в тех регионах, где "формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов Федерации не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры (профсоюзов) - такое тоже бывает - просто подстраиваются под сложившийся порядок, не имеют в регионах, к сожалению, на предприятиях ни авторитета, ни влияния, и в итоге люди предоставлены сами себе".

Путин заявил также, что государство на всех уровнях "обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан".

"Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь речь не идет. Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий", - сказал Путин.

В связи с этим глава государства призвал правительство и региональные власти активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз".

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз", задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог", - сказал президент РФ на встрече с профсоюзами.

По его словам, необходимо "сделать все, чтобы не ущемлялись права граждан, всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям".

Как отметил глава государства, "в ближайшие годы ситуация в экономике, в структуре занятости, на рынке труда в целом будет неизбежно меняться". "Это мировая тенденция, и она, безусловно, в полной мере будет затрагивать и нас, тем более что мы в рамках национальных проектов именно этим и занимаемся", - сказал Путин.

Президент РФ уверен, что "проблемы, возникающие в области социально-трудовых отношений, нужно, конечно, решать своевременно". "Это значит - предвидеть их, опираясь на прогнозы ученых экспертов, поэтому значимость переговоров, поиска взаимоприемлемых компромиссов будет только расти", - подчеркнул президент.

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