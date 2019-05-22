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22.05.19 15:16

Экс-глава Серпуховского района Шестун потерял 25 кг веса, выходит из голодовки

© РИА Новости. Александр Вильф
22 мая. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку, сообщает Совет при президенте РФ по правам человека.

"В письме, датированном 22 мая, Шестун выражает благодарность российским правозащитникам и сообщает, что принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки", - говорится в сообщении СПЧ.

Шестун отмечает, что принял такое решение, учитывая потерю 25 килограммов веса и появление ряда болезней.

"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания", - пишет Шестун.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие изменило квалификацию действий экс-чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

В начале 2019 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что директор Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики тогдашнего Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое дело заказным и политически мотивированным.

С 8 февраля экс-чиновник объявил голодовку в следственном изоляторе. В середине мая он заявил, что ограничивает прием жидкости.

Вместе с тем на одном из судебных заседаний по делу Шестуна, представитель прокуратуры заявил, что обвиняемый не соблюдает голодовку и на самом деле "усиленно питается".

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