Госдума приняла поправки в КоАП в рамках третьего этапа амнистии капиталов

22.05.19 15:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает от административной ответственности граждан, решивших воспользоваться третьим этапом амнистии капиталов.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены в рамках пакета законопроектов о проведении в России третьего этапа амнистии капиталов. Основной закон и документы, освобождающие граждан от налоговой и уголовной ответственности, были приняты в третьем чтении 16 мая. Законопроект, освобождающий граждан от административной ответственности, был направлен на согласование в регионы.

Как сообщалось, третий этап амнистии продлится 9 месяцев и пройдет с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Предыдущие этапы длились каждый по году: первый этап прошел в период с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй - с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

В рамках третьего этапа физлица смогут подать в налоговые органы декларации об имуществе, банковских счетах и контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант, на момент представления декларации, является контролирующим лицом. При этом денежные средства необходимо репатриировать в банки, расположенные на территории РФ, а компании зарегистрировать в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края.