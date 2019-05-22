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22.05.19 15:41

Халяльный торт "Казань" появится в продаже к мировому чемпионата WorldSkills

Фото с сайта мэрии Казани
22 мая. Interfax-Russia.ru - Новый гастрономический символ - халяльный торт "Казань", оформленный с использованием айдентики города, появился в столице Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"В основе торта восстановленная рецептура с таким названием, разработанная около 50 лет назад. Он включает в себя все самые вкусные ингредиенты сладкой татарской кухни - чак-чак, кырт, сухофрукты. Лакомство весом 1 кг 800 г появится в продаже к мировому чемпионата WorldSkills Kazan 2019", - говорится в сообщении.

По словам соучредителя гильдии шеф-поваров Татарстана Николая Велесова, создание собственного именного торта для столицы Татарстана - важный шаг, так как практически у каждой уважающей себя европейской столицы есть свой сладкий символ. Он привел в пример известные всем угощения - берлинское печенье, торт "Прагу", торт "Киевский", белевскую пастилу, тульский пряник и другие аутентичные сладости.

"Такой торт пытались создать еще 50 лет назад, тогда он состоял из песочного коржа с легким творожным кремом и сухофруктами. Мы песочное печенье заменили миндальным бисквитом и добавили национальные сладости: слой из чак-чака, кырт, который используется в губадие, сухофрукты, без которых не обходится ни одно татарское чаепитие - курагу, чернослив, и объединили все это в один торт", - приводятся в пресс-релизе слова Велесова.

В 100 гр. торта содержится порядка 500 килокалорий. При его приготовлении используются только натуральные продукты, отметил шеф-повар. Сейчас торт "Казань" проходит обязательную сертификацию, в том числе в комитете по стандарту "Халяль" и управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Кроме того, в продажу планируется запустить пирожные и мини-печенье "Казань", приготовленные по рецепту торта.

45-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года и соберет молодых профессионалов более чем из 60 стран, участники будут соревноваться в 56 компетенциях. Ожидается, что в нем примут участие 1600 конкурсантов.

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