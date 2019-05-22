"Почта России" до конца 2023 г. инвестирует в собственное развитие 133 млрд рублей

22.05.19 15:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 мая. Interfax-Russia.ru - "Почта России" намерена инвестировать в собственное развитие около 133 млрд рублей с 2019 по 2023 гг., говорится в презентации оператора, которую представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2019" замгендиректора "Почты" Сергей Емельченков.

Инвестиционная программа "Почты России" состоит из четырех блоков.

Больше всего в указанный период оператор намерен направить на развитие логистики - около 48 млрд рублей. На цифровизацию потребуется инвестировать 40 млрд рублей, сказал Емельченков на сессии "Цифровая трансформация корпораций: определение стратегий цифровизации и роли CDO".

Кроме того, планируется, что на развитие сети оператора до конца 2023 г. будет выделено 36 млрд рублей, на другие инвестиции - 9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

"Почта России" сейчас находится в процессе преобразования из ФГУПа в акционерное общество со 100%-ным госучастием.