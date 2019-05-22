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22.05.19 15:47
"Почта России" до конца 2023 г. инвестирует в собственное развитие 133 млрд рублей
Инвестиционная программа "Почты России" состоит из четырех блоков.
Больше всего в указанный период оператор намерен направить на развитие логистики - около 48 млрд рублей. На цифровизацию потребуется инвестировать 40 млрд рублей, сказал Емельченков на сессии "Цифровая трансформация корпораций: определение стратегий цифровизации и роли CDO".
Кроме того, планируется, что на развитие сети оператора до конца 2023 г. будет выделено 36 млрд рублей, на другие инвестиции - 9 млрд рублей.
"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.
"Почта России" сейчас находится в процессе преобразования из ФГУПа в акционерное общество со 100%-ным госучастием.
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