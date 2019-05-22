В Липецкой области резко возросло число пострадавших от клещей

22.05.19 15:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 мая. Interfax-Russia.ru - Число укушенных клещами жителей Липецкой области в этом году вдвое превышает прошлогодний уровень, сообщил начальник областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев на пресс-конференции в Липецке в среду.

Он уточнил, что на сегодняшний день в медицинские учреждения обратились уже 1 тыс. 216 человек, среди которых 454 ребенка.

"Лабораторный анализ 927 снятых с людей насекомых показал, что более 21 % из них инфицированы возбудителями клещевых инфекций, в том числе болезнью Лайма. Три четверти случаев присасывания клещей приходятся на территории садовых и приусадебных участков", - сказал руководитель управления.

Он добавил, что в регионе на площади свыше 500 гектаров в местах массового пребывания людей проведены антиклещевые обработки. Ситуацию взял под конроль врио главы региона Игорь Артамонов.