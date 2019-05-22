|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.05.19 15:58
Более 400 пляжей Крыма прошли проверки перед открытием сезона
"По основным показателям (проверки МЧС, Роспотребнадзора) более 400 пляжей прошли проверки. Есть вопросы получения разрешений, но на это есть ещё полторы недели. Нам хочется, чтобы проверки на готовность пляжей проходили чётче. Есть вопросы к муниципальным образованиям, мы с ними беседуем каждый день. Могу сказать, что с каждым годом готовность пляжей лучше, пляжи становятся чище и шире", - рассказал он на пресс-конференции "Курортный сезон в Крыму: планы и перспективы".
Волченко отметил, что в настоящее время вводятся изменения в административный кодекс, согласно которым муниципальные образования будут иметь право штрафовать за неготовность пляжей, за отсутствие разрешительных документов, а также за отсутствие матросов-спасателей.
"Сейчас министерство работает "в полях" и контролирует этот процесс, поскольку важно не только качество пляжей, но и вопросы безопасности туристов, этому мы уделяем большое внимание. Точно должны быть спасатели, точно должны быть туалеты, точно должна быть питьевая вода", - добавил он.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket