Максимальная мобилизация: Киев намерен не допустить возвращения Москвы в ПАСЕ
  
ВИЧ не помеха: люди с ВИЧ или гепатитом С смогут усыновлять детей, живущих с ними
   
Без вариантов: Арашукова лишили полномочий сенатора за непредставление в срок декларации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
22.05.19 15:58

Более 400 пляжей Крыма прошли проверки перед открытием сезона

© РИА Новости. Виталий Тимкив
22 мая. Interfax-Russia.ru - Более 400 пляжей Крыма готовы принимать туристов по результатам проверок Роспотребнадзора и МЧС, сообщил журналистам в среду министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По основным показателям (проверки МЧС, Роспотребнадзора) более 400 пляжей прошли проверки. Есть вопросы получения разрешений, но на это есть ещё полторы недели. Нам хочется, чтобы проверки на готовность пляжей проходили чётче. Есть вопросы к муниципальным образованиям, мы с ними беседуем каждый день. Могу сказать, что с каждым годом готовность пляжей лучше, пляжи становятся чище и шире", - рассказал он на пресс-конференции "Курортный сезон в Крыму: планы и перспективы".

Волченко отметил, что в настоящее время вводятся изменения в административный кодекс, согласно которым муниципальные образования будут иметь право штрафовать за неготовность пляжей, за отсутствие разрешительных документов, а также за отсутствие матросов-спасателей.

"Сейчас министерство работает "в полях" и контролирует этот процесс, поскольку важно не только качество пляжей, но и вопросы безопасности туристов, этому мы уделяем большое внимание. Точно должны быть спасатели, точно должны быть туалеты, точно должна быть питьевая вода", - добавил он.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.05.19 14:01
Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии
.
  22.05.19 13:37
Десять новых речных трамвайчиков начали курсировать по Москве-реке
.
  22.05.19 13:04
Собянин обсудил с москвичами ряд вопросов по благоустройству города
.
  22.05.19 11:56
Расписание электричек Ярославского направления изменится до конца мая
.
  22.05.19 08:55
Более тысячи пассажиров, застрявших в тоннеле московского метро, эвакуировали по самому безопасному сценарию
.
  21.05.19 14:59
Здание Госдумы может быть признано аварийным
.
  21.05.19 14:02
Собянин рассказал о программе благоустройства московских набережных в 2019 году
.
  21.05.19 13:50
В Московском зоопарке родилось два детеныша лемуров
.
  21.05.19 12:56
Кремль не будет вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте", это - корпоративный вопрос
.
  21.05.19 12:18
Последние звонки в Москве пройдут при сухой, но прохладной погоде


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket