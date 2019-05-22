Более 400 пляжей Крыма прошли проверки перед открытием сезона

22.05.19 15:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 мая. Interfax-Russia.ru - Более 400 пляжей Крыма готовы принимать туристов по результатам проверок Роспотребнадзора и МЧС, сообщил журналистам в среду министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По основным показателям (проверки МЧС, Роспотребнадзора) более 400 пляжей прошли проверки. Есть вопросы получения разрешений, но на это есть ещё полторы недели. Нам хочется, чтобы проверки на готовность пляжей проходили чётче. Есть вопросы к муниципальным образованиям, мы с ними беседуем каждый день. Могу сказать, что с каждым годом готовность пляжей лучше, пляжи становятся чище и шире", - рассказал он на пресс-конференции "Курортный сезон в Крыму: планы и перспективы".

Волченко отметил, что в настоящее время вводятся изменения в административный кодекс, согласно которым муниципальные образования будут иметь право штрафовать за неготовность пляжей, за отсутствие разрешительных документов, а также за отсутствие матросов-спасателей.

"Сейчас министерство работает "в полях" и контролирует этот процесс, поскольку важно не только качество пляжей, но и вопросы безопасности туристов, этому мы уделяем большое внимание. Точно должны быть спасатели, точно должны быть туалеты, точно должна быть питьевая вода", - добавил он.