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22.05.19 16:00

В Госдуме не исключают снижение порога превышения скорости в городах до 10 км/час

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 мая. Interfax-Russia.ru - Снижение до 10 км/час порога превышения скоростного режима для городских дорог можно осуществить, для трасс режим меняться не будет, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

"В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/час, а на трассах порог в 20 км/час мы трогать не дадим. Это позиция фракции", - сказал Лысаков ("Единая Россия") в среду.

Вместе с тем он отметил, что "даже, если вернём 10 км/час в городе, то никакого повышения штрафов за превышение этого порога вводиться не может".

"На данный момент мы никаких изменений не готовим, в правительстве тоже никаких поправок нет", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что "есть поручение Думы двум комитетам: по транспорту и по госстроительству и законодательству, в соответствии с которым был направлен запрос в МВД для получения статистики нарушений скоростного режима на величину более 20, но не более 40 км/час".

Также был направлен запрос комитетом по транспорту в Минтранс, "почему на федеральных трассах, которые по своим характеристикам могут выдерживать большой скоростной режим, установлен режим ещё в 60-х годах прошлого века".

"Нам не отвечали в течение двух месяцев, и прислали документы только после повторного выступления в Думе. В итоге в документах "ответы ни о чем". Мне ответили, что такой статистики нет, поэтому говорить о том, что этот скоростной режим является причиной ДТП, нельзя", - сказал Лысаков.

По его словам, "в Госдуме позиция конечная такая - сначала ревизия дорог, потом, увеличение скоростного режима на трассах, потом исключение "кормушек", например, когда ставят знаки, что идёт ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет - только после решения этих вопросов можно говорить об увеличении порога превышения скорости".

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме озвучил предложение ГИБДД увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/час - с 500 рублей до 3 тысяч рублей.

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