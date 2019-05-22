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22.05.19 16:39

Задолженность по зарплате в России сохраняется на уровне около 2,9 млрд рублей - Топилин

© РИА Новости. Антон Денисов
22 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что задолженность предприятий по заработным платам сотрудникам в целом по РФ сохраняется на уровне до 2,9 млрд рублей.

"Что касается задолженности - на 2,8-2,9 млрд рублей она стабилизировалась. Мы постоянно работаем с предприятиями, в основном с предприятиями, которые в банкротном состоянии. С ними работаем, с арбитражными управляющими, составляем графики. На контроле в Роструде 100 предприятий, которые постоянно отслеживаем", - сказал Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в среду.

Он также доложил президенту, что самая крупная задолженность была зафиксирована в Приморском крае на заводе "Радиоприбор" - порядка 160 млн рублей.

"Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Я на днях разговаривал с губернатором, в начале июня эта задолженность будет погашена. Это самый длинный "хвост", по которому мы не могли эту тему решить", - сказал министр.

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