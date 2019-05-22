Спасатели предупреждают о возможном подтоплении якутского Среднеколымска из-за подъема реки Колыма

22.05.19 16:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 мая. Interfax-Russia.ru - На реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии наблюдается подъем уровня воды, который может привести к подтоплению населенного пункта, сообщает главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"На реке Колыма близ города Среднеколымск наблюдается рост уровня воды, он составил 1155 см, в результате чего образовался затор льда. В ближайшие сутки рост продолжится, ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков населенного пункта", - говорится в сообщении.

В Среднеколымске работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Силы и средства Среднеколымского районного звена спасателей приведены в повышенную готовность. Специалисты патрулируют берег, проводят подворовые обходы частных домов.