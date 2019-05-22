Большинство жителей Екатеринбурга считает сквер в центре города неудачным местом для строительства храма

22.05.19 16:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Больше половины жителей Екатеринбурга считают, что строительство храма святой Екатерины необходимо перенести из сквера в центре города в другую его часть, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте в среду.

"В то же время 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города", - говорится в сообщении.

По данным опроса, против строительства храма выступают 18% жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере "при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан".

"На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что опрос был проведен 16-20 мая среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.