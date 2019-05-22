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22.05.19 17:20

Строительство в Татарстане нового предприятия по производству самолетов Т-500 начнется в 2020 году

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
22 мая. Interfax-Russia.ru - Новое предприятие по сборке самолетов и аэродром экспериментальной авиации начнут строить в Татарстане в 2020 году, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год", - сказали в пресс-службе.

По данным госкорпорации, на новом предприятии будут осуществлять сборку самолетов Т-500 и беспилотников на базе этой модели, а на аэродроме в непосредственной близости от производственных цехов проводить испытательные полеты построенной техники.

"Для выпуска многофункциональных современных самолетов Т-500 будет открыто высокотехнологичное производство мощностью до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей", - заявил Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе.

Глава "Ростеха" подчеркнул, что Т-500 может использоваться для проведения мониторинга объектов, авиахимработ и лесоохраны.

"Уверен, что машина будет востребована не только в России, но и за рубежом - в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ", - отметил Чемезов.

В пресс-службе Ростеха напомнили, что этот проект реализуется госкорпорацией совместно с Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017.

"Участок земли под строительство объекта выделен правительством Республики Татарстан. Территория предприятия войдет в состав особой экономической зоны "Иннополис", что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот", - сказали в "Ростехе".

Там добавили, что ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных материалов будет производить Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в "Ростех"), а управлять проектом будет дочернее предприятие ОНПП - "Аэропрактика". В проекте также примут участие резиденты "Иннополиса", которые займутся разработкой программных продуктов для проекта создания всероссийской системы авиахимработ.

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