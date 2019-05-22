Власти отказались от планов по строительству храма в сквере в Екатеринбурге после опроса

22.05.19 18:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что большинство жителей Екатеринбурга - против строительства храма в сквере, дают основание больше не рассматривать этот вариант, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - полагает губернатор.

Как сообщалось, по данным ВЦИОМ, опубликованным в среду, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.

Вообще против строительства храма выступают 18% жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере "при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан".

"На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

Опрос был проведен 16-20 мая среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путины оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться 10 дней. Забор вокруг сквера был демонтирован.