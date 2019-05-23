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23.05.19 06:08
Найдено тело одного из четырех пропавших в Хабаровском крае рыбаков
"Обнаружено тело одного из четырех пропавших рыбаков в Комсомольском районе. Поиски оставшихся трех рыбаков результатов не принесли и продолжаются", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки спасатели обследовали 35 км береговой линии реки Амур (нарастающим итогом 680 км) в районе предполагаемого места поиска.
Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, четверо мужчин отправились на рыбалку на катере.
"Один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Предположительно рыбаки могли перевернуться вечером 8 мая в районе острова Киори, отмечают спасатели.
В поисковых мероприятиях задействовано 7 человек и 3 единицы техники.
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