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23.05.19 08:27

Компания "Афалина" не собирается выпускать млекопитающих из "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Вера Костамо
23 мая. Interfax-Russia.ru - Руководство ООО "Афалина", одной из четырех компаний-отливщиков, содержащих косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье, не намерено возвращать животных в океан, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

"Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сообщил журналистам Директор ООО "Афалина" Алексей Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

Также директор компании сообщил, что СМИ публикует недостоверные сведения о проблеме.

"Никаких решений о выпуске не принималось. Ту "пургу", которую "несут" в прессе, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать к ответственности. Хотя, если вдруг что-то случиться с моим бизнесом, у меня есть план работ лет на пять. Я могу каждого журналиста за недостоверную информацию "подергивать", и жить на это долго и счастливо", - отметил он.

По его словам, животные живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку.

"В бухте сейчас 10 косаток и 87 белух. Все животные живы здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация", - отметил он.

В четверг Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство Росрыболовства о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства Росрыболовства. Судебное заседание продолжается", - сказал он.

Рассмотрение иска зоозащитников по существу началось в Южно-Сахалинском горсуде 23 мая. ООО "Белый кит" заявило ходатайство о возвращении иска истцу, так как по мнению руководства компании, затрагиваются их экономические интересы, следовательно, это экономический спор, который должен рассматривать арбитражный суд. Суд иск не удовлетворил.

Представитель Росрыболовства тоже заявил ходатайство о прекращении производства по делу "из-за неопределенности требований".

В свою очередь зоозащитники считают свои требования законными и обоснованными.

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