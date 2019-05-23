Нелегальные ловцы лосося на Камчатке нанесли 1 млн руб. ущерба водным ресурсам РФ

23.05.19 06:17

© РИА Новости. Андрей Шапран

23 мая. Interfax-Russia.ru - Рыбинспекторы задержали на западном побережье Камчатки нелегальных ловцов лосося, причинивших ущерб водным биоресурсам РФ на сумму более 1 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

"Согласно новым таксам, утвержденным в ноябре 2018 года правительством РФ, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В районе поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района рыбинспекторы остановили для проверки автомобиль, в багажнике которого обнаружили 34 экземпляра нерки. А на берегу реки Быстрая инспекторы Росрыболовства обнаружили в лодке рыбака 51 экземпляр нерки.

"Рыба и транспортные средства изъяты и помещены на ответственное хранение. По данным фактам проводятся административные расследования, материалы будут направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовных дел" - сказано в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе территориального управления, это первые нелегальные ловцы лосося, задержанные в этом году на Камчатке. Первыми они попали и под новые санкции - таксы для исчисления ущерба водным биоресурсам РФ с ноября прошлого года значительно увеличены.

Так, за один экземпляр незаконно выловленной нерки новая такса определена в размере 11 тыс. 575 рублей, кижуча и чавычи - 10 тыс. 635 рублей, кеты - 2 тыс. 009 рублей, горбуши - 961 рубль. За один килограмм незаконно добытой красной икры компенсация ущерба определена в сумме 27 тыс. 455 рублей.

Официальный старт лососевой путины в Камчатском крае будет дан 1 июня с восточного побережья полуострова. Ожидается, что объем вылова лососевых на Камчатке в 2019 году может превысить 320 тыс. тонн.