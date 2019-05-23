Южно-сахалинский горсуд отклонил ходатайство компании-отловщика по прекращению дела по "китовой тюрьме"

23.05.19 06:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 мая. Interfax-Russia.ru - Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство компании-отловщика ООО "Белый кит" о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства ООО "Белый кит". Объявлен перерыв до 14:15 по местному времени", - сказала судья Наталья Перченко.

Предстваитель компании-отловщика косаток и белух считает, что в иске зоозащитников затрагиваются их экономические интересы, следовательно, это экономический спор, который должен рассматривать арбитражный суд.

Также ходатайство о прекращении производства по делу заявил представитель Росрыболовства Алексей Панов попросил суд "прекратить производство из-за неопределенности требований".

"Есть некое смешение требований. На основании этого мы хотели бы прекратить производство данного дела, так как истцами выбран неверный способ защиты их прав, они не конкретизируют какое право было нарушено", - сказал он.

Суд озвучит решение по этому ходатайству после перерыва.

В свою очередь зоозащитники считают свои требования законными и обоснованными.

"Любое незаконное изъятия части окружающей среды нарушает права граждан. Поскольку косатки и белухи являются национальным достоянием страны", - заявила юрист "Экологической вахты Сахалина" Наталья Лисицына.

Руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын добавил, что в ст 12 ФЗ "Об охране окружающей среды" сказано, что общественные организации могут выступать в защиту интересов граждан (в части незаконного изъятия косаток белух - ИФ), "что мы и делаем".

Он также отметил, что зоозащитники в своих исковых требованиях не заявляют никаких экономических требований к компаниям-отловщикам. "Мы оспариваем нарушение требований ФЗ "Об охране окружающей среды", - сказал он.

При этом добавил, что данные ходатайства необоснованны, "затягивают рассмотрение дела по существу". "Это аморально по отношению к животным, которые сейчас находятся в неволе", - отметил он.