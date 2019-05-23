Главный редактор районной газеты в Иркутской области стал фигурантом дела о превышении полномочий

23.05.19 06:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после прокурорской проверки в отношении главного редактора газеты "Заря" в Баяндаевском районе Иркутской области, сообщила в четверг региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в период с 1 января по 1 октября 2018 года главный редактор МКУ "Редакция газеты "Заря" не перечислил в районный бюджет 195 тыс. рублей, которые должен был получить за оказание платных услуг.

"По устной договоренности с главами муниципальных образований, из чувства ложно понятых интересов службы, на бесплатной основе он публиковал предоставленные ими материалы (объявления, поздравления, соболезнования, некрологи), а также тратил бюджетные деньги на спартакиаду журналистов, служебные командировки, ремонт помещения редакции", - говорится в сообщении.

Прокуратура Баяндаевского района направила материалы проверки в Эхирит-Булагатский межмунициальный следственныей отдел СКР, который возбудил в отношении главреда "Зари" уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).