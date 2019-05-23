"Газпром" вернется к строительству газопровода до Ребрихи в Алтайском крае

23.05.19 06:50

© РИА Новости. Евгений Самарин

23 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" подтвердило планы строительства газопровода до райцентра Ребриха в Алтайском крае, сообщает правительство региона по итогам встречи губернатора Виктора Томенко с членом правления компании, начальником департамента по работе с органами власти России Владимиром Марковым.

"Были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства Алтайского края и компании "Газпром" с целью дальнейшей газификации региона. В частности, подтверждены планы по завершению строительства газопровода до села Ребриха", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минстрое края, протяженность ветки, которую необходимо построить для газификации Ребрихи, составляет порядка 70 км. И предполагается, что проект полностью будет реализован за счет средств "Газпрома".

"Строительство ветки на Ребриху началось несколько лет назад от магистрального газопровода "Новосибирск-Барнаул"", - сказал представитель министерства.

В январе прошлого года правительство региона со ссылкой на экс-губернатора Александра Карлина сообщало, что Алтайский край совместно с "Газпромом" в течение года направят на газификацию региона более 2 млрд рублей и одним из основных проектов должно было стать как раз продлжение строительства газопровода до Ребрихи.

"Он (газопровод - ИФ) находится в стадии активной фазы строительства. С завершением этих работ мы связываем дальнейшую газификацию еще трех сельских районов края, помимо Ребрихинского, и строительство магистральных газопроводов по направлению к Рубцовску и Славгороду", - отмечал тогда Карлин.

Реализация проекта предусматривалась в соглашении между "Газпромом" и Алтайским краем. В период с 2016 по 2020 годы компания планировала инвестировать в него порядка 2,5 млрд рублей. В дальнейшем от ГРС "Ребрихинская" предполагается газифицикация Мамонтовского, Тюменцевского и Топчихинского районов.