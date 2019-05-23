Выпущенные после реабилитации тигры Павлик и Елена начали осваивать леса в Приамурье

23.05.19 08:14

Фото пресс-службы МРОО "Центр "Тигр"

23 мая. Interfax-Russia.ru - Мир хищников в Амурской области пополнили редкие амурские тигры Павлик и Елена из реабилитационного центра тигров в Приморье, в четверг они были выпущены из временного вольера в дикую природу.

"Своего рода "калитку" им открыли дистанционно, находясь на расстоянии 150 метров от вольера. Теперь тигры на свободе, но отследить их перемещение мы сможем только тогда, когда придет сигнал с ошейников. Координаты они присылают раз в сутки, ночью уже будем знать", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" генеральный директор центра "Тигр" Сергей Арамилев.

После того, как батарейка в ошейнике разрядится, он автоматически отстегнется, и следить за передвижением тигров можно будет только по следам или благодаря фотоловушкам.

Как и планировалось, тигров выпустили в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью. До этого они больше недели адаптировались к новой среде в вольере, установленном в месте выпуска.

"В вольере размером 0,3-0,4 га они находились с 14 мая. Мы им оставили изюбря, живых кроликов и не подходили к вольеру все это время. Воды им помимо оставленных поилок хватало, погода была дождливой", - рассказал Арамилев.

Как сообщалось, тигрята Павлик и Елена в феврале 2018 года были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая охотилась на собак у села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было 6-7 месяцев.

Впоследствии тигрицу-мать по решению Росприроднадзора отправили на постоянное место жительства в один из зоопарков Красноярского края. Она была признана потенциально опасной для человека.