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23.05.19 08:54

Ростех вложит до 2,5 млрд руб. в производство самолетов малой авиации в Татарстане

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Ростех" в партнерстве с частными инвесторами планирует вложить до 2,5 млрд рублей в создание производства самолетов малой авиации в Татарстане, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Иннополисе в среду на церемонии начала запуска проекта сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации.

Он уточнил журналистам, что открытие завода планируется в 2022 году. "2,5 млрд (рублей - ИФ) мы планируем вложить в строительство этого объекта. Прежде всего, это, конечно, в основном это будут частные средства - частно-государственное партнерство. Пока сказать не могу конкретно, кто из инвесторов готов будет зайти, мы ведем переговоры со многими, пока рано об этом говорить, но надеюсь, что в ближайшее время мы об этом сможем уже сказать. Сегодня пока финансирование идет за счет средств госкоропрации и за счет некоторых частных инвесторов", - сказал С.Чемезов.

По его словам, проект завода должен быть готов к концу года, в следующем году планируется начать его строительство.

Он также сообщил, что самолет будет композитным, грузоподъемность в одноместном исполнении составит около 500 кг. "Основная его задача будет - авиахимработы и мониторинг окружающей среды. Таких подобных самолетов пока, насколько я знаю, в мире не существует, есть металлические, а композитных нет", - сказал глава госкорпорации.

Предполагается, что завод будет выпускать от 60 до 100 летательных аппаратов в год. В случае роста потребности мощности будут увеличены.

На церемонии старта проекта С.Чемезов сказал, что, по его мнению, производимые самолеты "активно будут использоваться не только в России, но и за рубежом".

Базовым самолетом станет модель Т-500, разработанная для проведения сельхозработ, в дальнейшем планируется расширить возможности применения самолета, в том числе для авиапатрулирования, первоначального обучения пилотов, рассматривается вариант создания беспилотной техники.

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