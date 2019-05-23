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23.05.19 09:08

Губернатор Самарской области Азаров на треть сократил свои доходы в 2018 году

© РИА Новости. Евгений Биятов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году составили 4 млн 270 тыс. рублей, сообщается на сайте областного правительства.

В 2017 году Азаров декларировал заработок в 6 млн 126 тыс. Рублей. Таким образом, доходы губернатора за год сократились почти на треть.

Из декларации следует, что в собственности у главы области по-прежнему находится жилой дом 506,7 кв. м., квартиры 234 кв. м., 59,2 кв. м. (1/3 доли), земельный участок 500 кв. м., гараж 31,5 кв. м. и хозяйственная кладовая 7,6 кв. м.

Азаров владеет двумя автомобилями - Toyota Land Cruiser 200 и LADA Largus.

Жена губернатора Элина Азарова в 2018 году также сократила свои доходы. Они упали в 2,4 раза с 5 млн 899 тыс. рублей в 2017 году, до 2 млн 486 тыс. рублей в 2018 году.

Супруге губернатора принадлежит земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2213,8 кв. Также Азарова собственник квартиры 50,3 кв.м. и нежилого помещения 76,1 кв.м. (2/3 доли).

Дочь Азарова получила в 2018 году доход в размере 21 тыс. 995 рублей, к 5 тыс. 750 рублей годом ранее. До 2017 года информация о ее доходах не публиковалась.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года вместо ушедшего в отставку Николая Меркушкина. 9 сентября 2018 года он победил на досрочных выборах главы региона, набрав 72,63% голосов.

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