В Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистской группировки

23.05.19 09:31

© РИА Новости. Георгий Зимарев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Астраханской области и их знакомый с Кубани стали фигурантами дела о создании экстремистской группы, у них изъяты зажигательные и взрывчатые смеси, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В Астраханской области возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Трое подозреваемых изготовили взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным ведомства, сообщники, "разделяя экстремистские идеи, создали организованную группу, в которой существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении".

Как считает следствие, организаторы группы (их данные не уточняются) вовлекли в нее "иных участников в Астраханской области и на территории Краснодарского края".

"В ходе обысков по месту жительства у подозреваемых обнаружены взрывчатые вещества, коктейли "Молотова", литература с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые - двое местных жителя и их знакомый из Краснодарского края - задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.