Максимальная мобилизация: Киев намерен не допустить возвращения Москвы в ПАСЕ
  
Еще проще: в России упростили процедуру получения инвалидности
   
ВИЧ не помеха: люди с ВИЧ или гепатитом С смогут усыновлять детей, живущих с ними
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
23.05.19 09:32

Новгородский облсуд рассмотрит апелляцию на первый в РФ приговор за неуважение власти

© РИА Новости. Алексей Даничев
23 мая. Interfax-Russia.ru - Новгородский облсуд в четверг рассмотрит апелляцию по первому в РФ делу о неуважении к власти, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель суда в СМИ Мария Воробьева.

"Заседание суда запланировано на 14:30. Оно будет открытым для прессы. Сторона защиты в апелляции настаивает на невиновности осужденного", - уточнила она.

Как сообщалось, 23 апреля Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя новгородского города Малая Вишера Юрия Картыжева, признав его виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к обществу, госсимволам и органам власти). Правоохранители установили, что 31 марта 2019 года мужчина разместил в интернете в открытом доступе две записи с информацией, оскорбительной для главы государства.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Согласно изменениям законодательства, в случае обнаружение подобных сведений владельцы ресурсов должны за сутки удалять их. В противном случае ресурсы будут блокировать. Нарушителей запретов ждут штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. В случае повторного нарушения закона они могут быть арестованы на срок до 15 суток.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России
.
  23.05.19 08:44
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
.
  22.05.19 14:01
Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии
.
  22.05.19 13:37
Десять новых речных трамвайчиков начали курсировать по Москве-реке
.
  22.05.19 13:04
Собянин обсудил с москвичами ряд вопросов по благоустройству города
.
  22.05.19 11:56
Расписание электричек Ярославского направления изменится до конца мая
.
  22.05.19 08:55
Более тысячи пассажиров, застрявших в тоннеле московского метро, эвакуировали по самому безопасному сценарию
.
  21.05.19 14:59
Здание Госдумы может быть признано аварийным
.
  21.05.19 14:02
Собянин рассказал о программе благоустройства московских набережных в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket