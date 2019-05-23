Новгородский облсуд рассмотрит апелляцию на первый в РФ приговор за неуважение власти

23.05.19 09:32

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Новгородский облсуд в четверг рассмотрит апелляцию по первому в РФ делу о неуважении к власти, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель суда в СМИ Мария Воробьева.

"Заседание суда запланировано на 14:30. Оно будет открытым для прессы. Сторона защиты в апелляции настаивает на невиновности осужденного", - уточнила она.

Как сообщалось, 23 апреля Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя новгородского города Малая Вишера Юрия Картыжева, признав его виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к обществу, госсимволам и органам власти). Правоохранители установили, что 31 марта 2019 года мужчина разместил в интернете в открытом доступе две записи с информацией, оскорбительной для главы государства.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Согласно изменениям законодательства, в случае обнаружение подобных сведений владельцы ресурсов должны за сутки удалять их. В противном случае ресурсы будут блокировать. Нарушителей запретов ждут штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. В случае повторного нарушения закона они могут быть арестованы на срок до 15 суток.