Арестованный участник акций против храма в Екатеринбурге подал жалобу в ЕСПЧ

23.05.19 09:35

© РИА Новости. Игорь Маслов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Один из участников акций протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд по правам человека на задержание и арест, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" адвокат задержанного Алексей Бушмаков.

"Я навестил его в спецприемнике, мы составили и отправили жалобу в ЕСПЧ. В ней мы указываем на нарушения, которые власти допустили при задержании за абсолютно мирный протест. Все дело основывается на заявлениях полицейских, которые составляли рапорты. И решения об арестах начали исполнять немедленно, это связывает руки судьям", - сказал Бушмаков.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки. Жители ломали забор, власти проводили жесткие задержания.

Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.

Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.