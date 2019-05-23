Инвалидов-колясочников освободили от транспортного налога в Иркутской области

23.05.19 09:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

23 мая. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Иркутской области на очередной сессии внесло поправку в региональный закон о транспортном налоге, освободив от его уплаты колясочников и других инвалидов первой группы на автомобили с мощностью двигателя до 175 лошадиных сил.

"С инициативой внести такие изменения в закон Иркутской области "О транспортном налоге" выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников", - сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее в регионе от уплаты транспортного налога были освобождены инвалиды всех категорий, но только в отношении ограниченного круга легковых автомобилей - мощностью до 100 лошадиных сил, и на машины старше семи лет с мощностью до 125 лошадиных сил.

Внести поправки в закон о транспортном налоге попросило региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

"Инвалиды, использующие кресла-коляски, вынуждены приобретать автомобили, мощность двигателя которых превышает 125 лошадиных сил. Это обусловлено особенностями переоборудования автомобиля для ручного управления, а также габаритами автомобиля в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коляске", - уточняется в сообщении.