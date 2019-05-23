Жилье в текущем году получат 25 ветеранов ВОВ на Ставрополье

23.05.19 09:41

© РИА Новости. Илья Питалев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья направят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в текущем году около 30 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" министр строительства и архитектуры региона Алексей Когарлыцкий.

"С начала 2019 года обеспечены жильем 10 человек категории "ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ)", 2 - категории "ветераны боевых действий", 4 - категории "инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в 2019 году на обеспечения ветеранов и инвалидов боевых действий жильем будет направлено 27,5 млн рублей,что позволит обеспечить квартирами 25 ветеранов ВОВ. Для категории "ветераны боевых действий" Ставрополью предусмотрены средства в размере 18,8 млн рублей,на которые смогут купить квартиры 34 человека. Для категории "инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов" - 12,9 млн рублей,что позволит обеспечить жильем 23 человека.

"Остаются не обеспеченными квартирами 21 человек из числа вдов ветеранов ВОВ, требуется выделение суммы федерального бюджета 23,1 млн рублей. Соответствующие предложения направлены в Минстрой РФ", - отметил руководитель министерства.

Он напомнил, что в общей сложности под реализацию краевой государственной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" выделено в 2019 году 618,2 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета - 443,5 млн рублей; средства федерального бюджета - 174,7 млн рублей.

"В 2019 году в рамках данной госпрограммы, в частности, запланирована реализация региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае" и "Жилье в Ставропольском крае", - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край в 2018 году для обеспечения жильем ветеранов ВОВ направил 18 млн 614,3 тыс. рублей, что позволило обеспечить квартирами 18 человек, относящихся к данной категории.