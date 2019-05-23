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23.05.19 10:53

Российские бумажные деньги отмечают 250-летие

Фото с сайта "Музея истории денег"
23 мая.Interfax-Russia.ru - В Музее истории денег в Петропавловской крепости в четверг открывается выставка, посвященная 250-летию российский бумажных денег.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, на выставке можно будет увидеть образцы всех имевших хождение бумажных денежных знаков, проектные рисунки и пробные оттиски банкнот, которые в итоге не были выпущены в обращение.

В частности, среди экспонатов выставки - ассигнации 1802-1803 годов, тираж которых был отпечатан, но впоследствии уничтожен.

Также посетители увидят эскизы банкнот середины XIX века - с портретами жителей разных губерний и видами городов Российской империи. Стальные доски для металлографской печати этих банкнот изготавливались в Америке, но корабль, который их вез, попал в бурю и затонул. В итоге "этнографическая" серия банкнот не была реализована.

Особый интерес среди экспонатов выставки представляют эскизы кредитных билетов, выполненных известными художниками - Василием Верещагиным, Адольфом Шарлеманем, Михаилом Микешиным и другими.

На выставке представлены интересные подборки авангардных эскизов и оттисков банкнот 1920-х годов (в том числе - побывавших на Всемирной выставке в Париже в 1925 году), эскизов и оттисков советских червонцев 1920-1930-х годов и эскизов банкнот 1930-х годов с изображениями рабочих, красноармейцев, парашютистов, женщин.

В 2019 году исполняется 250 лет российским бумажным деньгам: в 1769 году императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении "государственных банков для вымена ассигнаций", тем самым положив начало их обращению в России. Одна из первых российских банкнот - ассигнация 1769 года достоинством 25 рублей - будет представлена на выставке.

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