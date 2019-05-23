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23.05.19 10:00

Екатеринбургская епархия не согласна с исключением сквера из списка мест для храма

© РИА Новости. Павел Лисицын
23 мая. Interfax-Russia.ru - Исключать сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга из перечня возможных площадок строительства храма святой Екатерины неправильно, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло в четверг.

"Я считаю, что все площадки должны быть (рассмотрены), и в результате опроса получить свой рейтинг. Я не считаю, что эта площадка должна быть исключена до опроса. Таким образом, мы легитимность этого опроса поставим под сомнение. Мы же говорили о том, что будет один опрос, один опрос решающий. И этот опрос, безусловно, он и определит", - сказал Миняйло.

Он считает необходимым опрос, который планирует провести администрация города.

"Есть мнение отдельного политика, но может быть другое мнение других людей, поэтому есть определенный регламент и правила о которых договаривались. Поэтому, безусловно, нужно идти этим путем <...> Мы же говорили: двусторонние договоренности - это опрос, который все решит. Это ни какой-то опрос, который проводился когда-то, а тот опрос, к которому все готовятся, который состоится в будущем", - уточнил Миняйло.

Как сообщалось, в среду вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что данные опроса ВЦИОМ дают основание больше не рассматривать сквер в качестве места строительства храма.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал губернатор в своем Instagram.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в среду, большинство опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере. Опрос был проведен 16-20 мая среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии разместила на своем сайте сообщение, в котором говорится, что "оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями".

По мнению епархии, опрос, проведенный во время обострения ситуации, не может отражать действительного положения дел.

"Полагаем, что проведенный опрос - всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - говорится в сообщении.

Епархия подчеркивает, что главный опрос впереди.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

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