Необитаемый остров Большой Тютерс обследуют в Финском заливе

23.05.19 10:11

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 мая. Interfax-Russia.ru - Комплексная научно-поисковая экспедиция стартует в четверг на необитаемый остров Большой Тютерс в Финском заливе, сообщил "Интерфаксу" представитель экспедиции, главный аналитик Росзаповедцентра Минприроды РФ Александр Соколов.

"Среди главных задач экспедиции - построение цифровой модели острова Большой Тютерс, зонирование природных зон острова, картирование районов обитания и произрастания охраняемых объектов животного мира и растительности, а также природоохранные и просветительские мероприятия с привлечением волонтёров морской инженерной компании и экологических активистов города Кронштадт", - сказал он.

Помимо научных и инженерных работ, на острове предстоит выявить объекты техногенного воздействия на природу заповедника и очистить остров от мусора. В рамках экспедиции также запланированы исторические поисковые работы, направленные на сохранение на территории заповедника памяти о героях Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении острова от немецких захватчиков.

Экспедиция проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и проекта "Гогланд" Русского географического общества.

Заповедник "Восток Финского залива" создан постановлением правительства РФ 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и местообитания серого тюленя и кольчатой нерпы.

Заповедник охватывает группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории, состоит из девяти изолированных участков, общая площадь заповедника - 14 тыс. га, в том числе острова - 920,27 га, морская акватория - 13,1 тыс. га.