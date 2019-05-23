Сельхозпродукция российского Дальнего Востока может выйти на африканские рынки

23.05.19 10:20

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 мая. Interfax-Russia.ru - Экспорт российской дальневосточной продукции стал предметом обсуждения на встрече вице-премьера правительства РФ, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с представителями Намибии в преддверии заседания двусторонней межправительственной комиссии.

"Завтра состоится восьмое заседание межправительственной Российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Я буду докладывать председателю намибийской части Комиссии - заместителю премьер-министра, министру международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва о той работе, которая у нас проводится. Отмечу, что значительная часть роста товарооборота приходится на продукцию сельского хозяйства. Нужно и дальше развивать это сотрудничество", - сказал Трутнев, которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

На встрече обсуждались перспективы экспорта высококачественного риса, а также строительство транспортно-логистического комплекса для поставок риса в Намибию и в другие страны региона, отмечают в министерстве.

"В настоящее время в Приморском крае проект по выращиванию и переработке риса, сои, рапса. Объем севооборота может составить до 10 тыс. га. Страны Африки, в частности Республика Намибия, являются перспективными рынками для сбыта данной продукции", - отметили в Минвостокразвития. По словам Трутнева, данный проект мог бы оказать существенное влияние на укрепление взаимодействия между Россией и Намибия.

Поддержку проекта оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). "Проект рассчитан на упаковку около 100 000 тонн круп в год и позволит обеспечить значительный рост товарооборота между нашими странами. "МКР Капитал" планирует создать в свободной экономической зоне порта "Уолфиш Бэй" упаковочное производство, обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе. Рассматривается возможность синергии этого проекта с намибийской компанией "Каптау Пэкенджинг" в части использования производимой ими упаковки", - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, которого цитирует пресс-служба министерства.

"Африка как регион с населением более 1,2 млрд человек является одним из крупнейших потребителей продовольствия. Намечающееся изменение структуры потребления в сторону качественной продукции ставит новые вызовы перед компаниями, которые хотят работать на данном рынке. При этом только физическое присутствие компании в регионе может позволить занять продукции из России значимую долю на африканском рынке. Именно на этом базируется стратегия работы МКР Капитал в данном регионе", - прокомментировал перспективы сотрудничества генеральный директор "МКР Капитал" Михаил Крылов.