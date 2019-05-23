Применение ракет "Калибр" отработали в Чёрном море корабли ВМФ России

23.05.19 10:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Ведение морского боя отработали на учениях экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ).

"В частности, фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в составе корабельной ударной группы атаковали сторожевые корабли "противника" путем условного применения по целям ракетного комплекса "Калибр"", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В свою очередь экипажи сторожевиков "Пытливый" и "Сметливый" "отработали порядок действий при совместном отражении ракетной атаки противника", информирует штаб флота.

По его данным, учения плановые и после их завершения корабли вернутся в пункт базирования Севастополь.