Саратовский завод задолжал рабочим 4,2 млн рублей зарплаты

23.05.19 10:37

© РИА Новости. Илья Питалев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Следственные органы города Энгельса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении руководства местного предприятия, задолжавшего своим сотрудникам более 4 млн рублей зарплаты, сообщается на сайте регионального СУСКР в четверг.

Дело заведено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года 38 сотрудникам компании не было выплачено 4 млн 254 тыс. 518 рублей зарплаты. "При этом фактическая возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась",- отмечается в пресс-релизе.

В СУСКР не называют предприятие-должник. Между тем, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что речь идет об ООО Завод "Роспромгаз".

Предприятие выпускает водогрейные, паровые, паро-водогрейные модульные котельные, аварийные, мобильные котельные на различном топливе, а также тепловые пункты и дымовые трубы.