Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

23.05.19 10:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 мая. Interfax-Russia.ru - Контакт-центр "Московский транспорт" запустил работу виртуального оператора для помощи жителям столицы при эвакуации автомобиля, сообщает сайт мэра Москвы.

"В контакт-центре "Московский транспорт" появился виртуальный оператор. К нему можно обратиться с вопросами, связанными с эвакуацией автомобилей. Помощник запрашивает государственный номер машины, рассказывает, где она находится, что необходимо сделать, чтобы ее вернуть, и какие документы следует взять с собой", - говорится в сообщении.

"Уже месяц виртуальный оператор работает на горячей линии "Московский транспорт" в пилотном режиме. Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле. А также учится отвечать на сложные вопросы и понимать слова. Например, он знает, что "авто" и "тачка" - это одно и то же", - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

"С виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек - это около 10 процентов от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц", - отметил он.

По статистике столичного Департамента информационных технологий, робот помогает в два раза быстрее, чем живой оператор. Со временем он сможет обрабатывать до 100% звонков, связанных с эвакуацией автомобиля. Однако сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с человеком.