Симферополь нашел подрядчика для капремонта набережной почти за 500 млн руб

23.05.19 11:04

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

23 мая. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия рекомендовала департаменту капстроительства администрации Симферополя заключить с ООО "Асгард" (Симферополь) контракт на выполнение капитального ремонта набережной реки Салгир (I этап), говорится в материалах сайта госзакупок.

Симферопольская компания - единственная структура, подавшая заявку на участие в объявленном в конце апреля этого года запросе предложений. "Асгард" попросил за свои услуги 498,259 млн рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта.

Комиссия признала конкурс несостоявшимся и постановила заключить контракт с ООО "Асгард", поскольку его заявка соответствовала требованиям закупки.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Асгард" зарегистрирована в ноябре 2014 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий, бенефициаром является ее гендиректор Игорь Анацкий. Выручка структуры за 2017 год (ее данных за 2018 года в СПАРКе пока нет) составила 83,02 млн рублей, чистая прибыль - около 3,65 млн рублей, чистые активы - 19,21 млн рублей.

Как сообщалось, источником финансирования работ является дотация Крыма, поступающая в бюджет Симферополя.

Капремонт должен быть выполнен до 30 сентября 2019 года.

Подрядчик найден со второго раза. В начале апреля муниципальное казенное учреждение объявляло аукцион с аналогичными условиями, затем конкурс признали несостоявшимся: поступила только одна заявка, комиссия отклонила ее после рассмотрения.

Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко ранее говорила, что на восстановление и реконструкцию 8-километрового участка набережной в Симферополе потребуется порядка 500 млн рублей, на расчистку русла протекающей в городе реки Салгир - еще более 100 млн рублей.

По словам сити-менеджера, работы по реконструкции будут разделены на несколько этапов: планируется чистка русла и ремонт лотковой части Салгира, восстановление ограждения и освещения, укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм.

Салгир - самая длинная река Крыма, но не самая полноводная (такой является Бельбек). Длина русла Салгира составляет 232 км. Река берет начало на склонах горы Чатыр-Даг, впадает в залив Сиваш, около Симферополя образует водохранилище и пересекается Северо-Крымским каналом.