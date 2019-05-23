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23.05.19 11:14

Глава Екатеринбурга предложил поименный опрос о месте строительства храма

© РИА Новости. Павел Лисицын
23 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг на встрече со сторонниками строительства храма предложил определить место его возведения путем поименного опроса.

"Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем. (...) Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу. При повторах компьютер это окрасит красным", - отметил Высокинский.

Также, по его мнению, нужно будет использовать и интернет-технологии.

Такая процедура, считает глава города, позволит сделать голосование персональным.

"Почему мы, собственно, предлагаем вариант прямого голосования. Фактически мы переходим к тому, что на думе называется персональное голосование, когда позиция каждого видна поименно. Когда мы говорим, кстати, о референдуме, там тайное голосование", - добавил Высокинский.

Поддерживающие строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге общественники в четверг пришли на встречу с главой города Александром Высокинским в горадминистрации, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с места события.

"Мы все аргументы сторонников сквера (встреча проходила 18 мая - ИФ) зафиксировали. Сегодня мы фиксируем аргументы второй стороны и вместе договариваемся, как нам действовать дальше", - отметил в начале встречи Высокинский. Он отметил, что от жителей поступило порядка 6 тыс. предложений о месте строительства храма.

На встречу было приглашено 30 человек, пришли порядка 50.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.

После этого власти Свердловской области отказались от планов построить храм в центре Екатеринбурга.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Епархия призвала не спешить с выводами.

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