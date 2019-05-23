Калининградский губернатор Алиханов в 2018 году увеличил доход почти на 750 тыс. рублей

23.05.19 11:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в 2018 году увеличил свой доход по сравнению с 2017 годом за счет использования недвижимости и продажи автомобиля, следует из опубликованной на сайте администрации декларации.

Согласно документу, в году губернатор заработал 3,6 млн рублей, что на 748 тыс. рублей больше, чем годом ранее (2,8 млн рублей). При этом увеличение дохода произошло "в том числе от использования недвижимого имущества и продажи транспортного средства". По сравнению с декларацией 2017 года в новой нет автомобиля Mitsubishi Outlander

Теперь в собственности Алиханова есть автомобиль Volkswagen Tiguan, квартира площадью 57 кв. м, треть квартиры площадью 85,8 кв. м. Кроме того, в общей совместной собственности у него квартира площадью чуть более 100 кв. м. В пользовании у семьи калининградского губернатора еще две квартиры - площадью 81 и 248 кв. м, а также гараж площадью 18,2 кв. м.

Супруга губернатора в 2018 году не заработала ничего (находится в декретном отпуске). В 2017 году ее заработок составил 748 тыс. рублей. Жена губернатора владеет третьей частью квартиры площадью 85,8 кв. м, в общей совместной собственности у нее, как и у супруга, - квартира площадью 100 кв. м.

Дети Алиханова собственности не имеют.