За дело: чиновники не смогли свернуть дело о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы"
  
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
   
Реальные сроки: около 85 лет колонии на всех получили виновники пожара в казанском ТК "Адмирал"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
23.05.19 12:22

Арендатор казанского "Адмирала" получил 13 лет колонии за гибель 19 человек при пожаре

© РИА Новости. Сергей Максимов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Казани приговорил директора ООО "Заря", арендатора ТК "Адмирал" Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии по делу о пожаре в торговом комплексе "Адмирал", в результате которого погибли 19 человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Назначить Гахраманову 13 лет колонии общего режима", - зачитал судья.

Ранее гособвинитель просил назначить Гахраманову наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы.

Заместителей директора ООО "Заря" Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к 9 годам и 6 месяцам и 7 годам колонии соответственно.

Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев.

Инспектор стройнадзора Галия Исаева получила 5 лет, экс-начальник межрайонного отдела службы судебных приставов Жанна Алпарова - 7 лет, бывший судебный пристав-исполнитель Минзиля Сафина - 4 года 6 месяцев колонии. Исаева, Алпарова и Сафина также лишены права заниматься профессиональной деятельностью на 3 года.

Кроме того, рабочим Наилю и Ниязу Габдулхаевым и Фирдинату Ульданову назначено по 6 лет 6 месяцев заключения, Фанису Мухаметханову - 6 лет, Альберту Халикову - 4 года и 6 месяцев колонии.

В зале суда под стражу были взяты братья Габдулхаевы, Халиков, Сафина, Хайруллин, Алпарова и Исаева.

"Вопрос о внесении апелляционного представления на приговор будет решен после его тщательного изучения и протокола судебного заседания," - прокомментировала решение суда гособвинитель заместитель прокурора Ново-Савиновского района Казани Анастасия Селиваненко.

Прокуратура просила ранее признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы от 4 лет 6 месяцев до 14 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии.

Максимальное наказание - 14 лет 10 месяцев колонии, - по мнению прокурора, должно было быть назначено арендатору директору ООО "Заря" ТК "Адмирал" Гахраманову. Его заместителей Наджафова и Каекина просили приговорить к 14 годам 6 месяцев колонии общего режима и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Хайруллину обвинение просило 9 лет 10 месяцев колонии общего режима, инспектору стройнадзора Галие Исаевой - 6 лет колонии общего режима, экс-начальнику межрайонного отдела службы судебных приставов Жанне Алпаровой - 7 лет колонии общего режима, бывшей судебному приставу-исполнителю Минзиле Сафиной - 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

Пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани произошел 11 марта 2015 года. Общая площадь обрушения здания торгового центра составила 12 тыс. кв. м. Погибли 19 человек, еще 61 получил телесные повреждения; 622 физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей.

К уголовной ответственности после пожара привлекались 12 человек (руководители фирмы-арендатора ТЦ и управляющей компании, рабочие, проводившие работы на кровле здания в день пожара, чиновники).

По данным следователей СК России, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Потерпевшими признано 703 лица, в том числе родственники 19 погибших. Ими предъявлены требования о возмещении морального вреда на сумму 11,27 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.19 17:44
Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля
.
  23.05.19 16:41
В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики
.
  23.05.19 15:39
Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке
.
  23.05.19 15:29
Юрий Грымов стал почетным деятелем искусств Москвы
.
  23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
.
  23.05.19 13:09
Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
.
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России
.
  23.05.19 08:44
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
.
  22.05.19 14:01
Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket