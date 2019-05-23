Арендатор казанского "Адмирала" получил 13 лет колонии за гибель 19 человек при пожаре

23.05.19 12:22

© РИА Новости. Сергей Максимов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Казани приговорил директора ООО "Заря", арендатора ТК "Адмирал" Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии по делу о пожаре в торговом комплексе "Адмирал", в результате которого погибли 19 человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Назначить Гахраманову 13 лет колонии общего режима", - зачитал судья.

Ранее гособвинитель просил назначить Гахраманову наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы.

Заместителей директора ООО "Заря" Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к 9 годам и 6 месяцам и 7 годам колонии соответственно.

Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев.

Инспектор стройнадзора Галия Исаева получила 5 лет, экс-начальник межрайонного отдела службы судебных приставов Жанна Алпарова - 7 лет, бывший судебный пристав-исполнитель Минзиля Сафина - 4 года 6 месяцев колонии. Исаева, Алпарова и Сафина также лишены права заниматься профессиональной деятельностью на 3 года.

Кроме того, рабочим Наилю и Ниязу Габдулхаевым и Фирдинату Ульданову назначено по 6 лет 6 месяцев заключения, Фанису Мухаметханову - 6 лет, Альберту Халикову - 4 года и 6 месяцев колонии.

В зале суда под стражу были взяты братья Габдулхаевы, Халиков, Сафина, Хайруллин, Алпарова и Исаева.

"Вопрос о внесении апелляционного представления на приговор будет решен после его тщательного изучения и протокола судебного заседания," - прокомментировала решение суда гособвинитель заместитель прокурора Ново-Савиновского района Казани Анастасия Селиваненко.

Прокуратура просила ранее признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы от 4 лет 6 месяцев до 14 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии.

Максимальное наказание - 14 лет 10 месяцев колонии, - по мнению прокурора, должно было быть назначено арендатору директору ООО "Заря" ТК "Адмирал" Гахраманову. Его заместителей Наджафова и Каекина просили приговорить к 14 годам 6 месяцев колонии общего режима и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Хайруллину обвинение просило 9 лет 10 месяцев колонии общего режима, инспектору стройнадзора Галие Исаевой - 6 лет колонии общего режима, экс-начальнику межрайонного отдела службы судебных приставов Жанне Алпаровой - 7 лет колонии общего режима, бывшей судебному приставу-исполнителю Минзиле Сафиной - 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

Пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани произошел 11 марта 2015 года. Общая площадь обрушения здания торгового центра составила 12 тыс. кв. м. Погибли 19 человек, еще 61 получил телесные повреждения; 622 физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей.

К уголовной ответственности после пожара привлекались 12 человек (руководители фирмы-арендатора ТЦ и управляющей компании, рабочие, проводившие работы на кровле здания в день пожара, чиновники).

По данным следователей СК России, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Потерпевшими признано 703 лица, в том числе родственники 19 погибших. Ими предъявлены требования о возмещении морального вреда на сумму 11,27 млрд рублей.