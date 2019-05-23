Тамбовская область направит более 600 млн рублей на ремонт многоэтажек

23.05.19 11:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в 2019 году на реализацию программы капремонта направит 616,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Указанные средства пойдут на ремонт 253 многоэтажек в 37 муниципалитетах области.

По данным пресс-службы, в настоящее время завершается период проведения аукционов, заключения договоров. По информации, предоставленной Фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на данный момент эту стадию прошли 172 многоквартирных дома, включенных в программу. Ремонтные работы начались в городах Тамбов и Рассказово, Инжавинском и Тамбовском районах.

Губернатор Александр Никитин ставит конкретные задачи перед ответственными за реализацию программы капремонта: не сбавлять темпы, поднять качество работ, использовать энергоэффективные технологии ремонта, отмечает пресс-служба.

В свою очередь фонд ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области уточняет, что в течение последних нескольких лет ремонт и переустройство крыш остается самым востребованным видом работ для многоквартирных домов региона. В частности, по программе этого года крыши будут отремонтированы на 152 многоэтажках. На эти цели направят более 256 млн рублей. В 65 многоэтажек отремонтируют инженерные системы, в 49 - фасад, в 3 - подвальные помещения. В 20 многоквартирных домах заменят 84 лифта.