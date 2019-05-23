Доходы бюджета Подмосковья на 2019 год увеличены на 2 млрд

23.05.19 11:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях закон об увеличении дохода бюджета Московской области на 2 млрд рублей в 2019 году, передает корреспондент "Интерфакса".

"Законопроект предусматривает рост доходов бюджета в 2019 году на 2 млрд рублей. Это обеспечено за счет возврата субсидии, направленной в 2018 году на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Московской области", - сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Расторгнутое соглашение с "Государственным фондом развития промышленности Московской области" было подписано 20 декабря 2018 года.

Расходы, согласно принятому закону, также увеличиваются на 2 млрд рублей в 2019 году.

По словам Мухтияровой, закон вносит изменения в три госпрограммы Московской области, а также меняет объем непрограммных расходов бюджета региона.

"Основные корректировки бюджета по государственной программе "Экология и окружающая среда Подмосковья" связаны с реализацией мероприятий по переработке отходов", - отметила она.

Также законом предусматривается перераспределение расходов по госпрограмме "Формирование современной комфортной городской среды". Так на благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская Пойма в городском округе Красногорск в 2019 году будет выделено 200 млн рублей.

"На 722,5 млн рублей увеличатся расходы на обслуживание госдолга Подмосковья в 2020 году по государственной программе "Управление имуществом и финансами Московской области". Рост обусловлен уточнением объема расходов на обслуживание коммерческих кредитов", - сообщила министр.

С учетом изменений доходы бюджета Подмосковья на 2019 год составят 553,9 млрд рублей, расходы - 660,6 млрд рублей.