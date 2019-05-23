Дамбы Сакского озера в Крыму приспособят для колясок и велосипедов

23.05.19 11:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера на западе Крыма предполагает создание инфраструктуры для проезда инвалидных колясок и велосипедов, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России в четверг.

Крымский филиал Главгосэкспертизы проверил достоверность определения откорректированной сметной стоимости реконструкции, выдал положительное заключение.

"Сакское лечебное озеро известно благодаря своим высокоминерализированным иловым приморским грязям и рапе - насыщенному солевому раствору. Озеро используют для рекреации, бальнеологического лечения пациентов в том числе и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На лечебно-реабилитационные процедуры сюда приезжает большое количество людей с ограниченными физическими возможностями", - говорится в пресс-релизе.

В состав Сакского озера входят Михайловский пруд, Буферный бассейн, накопительные бассейны Чокрак и Ковш, а также Западный и Восточный бассейны месторождения лечебной грязи и рапы. Водоемы разделены искусственно созданными земляными дамбами. "Именно по ним будут проложены дорожки, обустроенные для передвижения велосипедов и электромобилей (инвалидных колясок на электроходе)", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее, в конце 2018 года, крымский филиал Главгосэкспертизы рассматривал проектную документацию и результаты инженерных изысканий работ по обустройству дорожек.

На этот раз эксперты проверили достоверность определения откорректированной сметной стоимости проекта.

Кроме обустройства 22,7 тыс. кв.м твердых покрытий дорожек, укрепят 3,9 тыс. кв. м обочин, разобьют 574 кв.м газонов, оборудуют четыре открытых площадки для стоянки велосипедов и почти два десятка зон отдыха для инвалидов.

Строительство будет финансироваться за счет средств из федерального бюджета.