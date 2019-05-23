Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду до 44 млн тонн

23.05.19 12:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019) до 44 млн тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе круглого стола по вопросам экспорта зерна, организованного при участии Россельхозбанка.

В то же время прогноз экспорта пшеницы сохранен на уровне 37 млн тонн.

По словам Лут, Минсельхоз наладил сбор информации по остаткам зерна по регионам на первое число каждого месяца. Это основной индикатор, по которому можно спрогнозировать вывоз зерна, добавила она.

"Исходя из тех остатков, которые мы видим, наш экспорт может достичь 44 млн тонн", - сказала она. Экспорт пшеницы составит 37 млн тонн.

При этом замминистра отметила, что это не столько прогноз, "а возможности, которые мы видим с точки зрения экспорта". "Мы оперируем не прогнозами, а возможностями, потому что обеспечение внутренних потребностей в зерне - наша главная задача", - добавила она.

Лут также сообщила, что экспортная выручка от зерна в этом сельхозгоду составит более $9 млрд. "Цены были неплохие, все это знают, сейчас цены несколько припали, но тем не менее на $9 млрд мы уже выходим, для нас это хорошо", - сказала замминистра.

По ее словам, прогноз сбора зерна в РФ в этом году не меняется и составляет 118 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

"Пока тот прогноз, который озвучивал министр сельского хозяйства в 118 млн тонн мы сохраняем, пока темы для изменения прогноза в сторону уменьшения или увеличения нет", - добавила она, сообщив, что прогноз по сбору пшеницы, как и прежде, составляет 75 млн тонн.

Между тем выступивший в ходе круглого стола директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов заявил, что сбор пшеницы может составить 72-75 млн тонн. Он напомнил, что ранее ведомство допускало урожай пшеницы в 78 млн тонн при благоприятных погодных условиях. "Сегодня железной уверенности в том, что можно собрать такое количество пшеницы, нет - урожай будет 72-75 млн тонн", - сказал он.

Говоря о новом сельхозгоде, который начнётся 1 июля 2019 года, замминистра сообщила, что экспорт российского зерна может составить 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы.

"Наши возможности по экспорту зерна в новом сельхозгоду - 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы, - сказала она. - В любом случае мы наши возможности будем корректировать после завершения посевной кампании, что происходит каждый год".

Лут также напомнила, что у ряда стран в настоящее время есть претензии к качеству российского зерна. "У нас, примеру, закрылся Вьетнам по карантинному объекту - пока мы этот вопрос не решили, активно его решаем. Соответственно, есть ещё несколько стран, у которых есть претензии по карантинным объектам и, естественно, главная задача нашего министерства и Россельхознадзора - не допустить закрытия этих стран для нашего зерна. Открыть их потом будет очень сложно", - подчеркнула она.

При этом замминистра заявила, что российские экспортеры стараются максимально учитывать требования стран-импортеров российского зерна.